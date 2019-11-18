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Четыре автомобиля столкнулись в столице
Это произошло на проспекте Независимости в районе улицы Шафарнянской. Водитель "мазды" - 28-летняя женщина - не соблюдала безопасную дистанцию и столкнулась с "фольксвагеном". Тот в свою очередь врезался в авто, которое двигалось впереди. После столкновения "мазда" выехала на встречную полосу, где врезалась еще в одну машину. В результате аварии автоледи госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
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