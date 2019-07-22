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Четыре человека пострадали в утренней аварии на столичной улице Чкалова

Сегодня в столице из-за несоблюдения дистанции столкнулись "ситроен", "рено" и маршрутное такси. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя маршрутки. В результате ДТП четыре пассажира получили травмы и сразу были доставлены в больницу.

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