Четыре человека пострадали в утренней аварии на столичной улице Чкалова

Сегодня в столице из-за несоблюдения дистанции столкнулись "ситроен", "рено" и маршрутное такси. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя маршрутки. В результате ДТП четыре пассажира получили травмы и сразу были доставлены в больницу.



