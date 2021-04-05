ЧП дайджест

В Могилеве минувшим вечером водитель за рулем «Альфа – Ромео» не справился с управлением и врезался в опору освещения. В результате ДТП шофер оказался зажат в салоне, на помощь ему пришли спасатели. После освобождения пострадавший был госпитализирован. С ним в машине ехала женщина, пассажир смогла самостоятельно выбраться из авто еще до приезда спасателей.

А это кадры спасения в Бобруйском районе - на озере Тарасово мужчина провалился под лед. При помощи спасательной лодки пострадавшего доставили на берег и передали в руки медиков. С диагнозом "общее переохлаждение" мужчина был госпитализирован.

- Дежурная МЧС, чем вам помочь?



- Здравствуйте, человека землей присыпало. Частный дом строят, копал траншею, присыпало.

По шею в земле - таким спасатели увидели мужчину, которого засыпало на стройке дома. Пострадавший копал траншею для устройства канализации, когда часть грунта обрушилась на землекопа. Во время спасательных работ бойцы МЧС обеспечивали вертикальную стабилизацию пострадавшего, предотвращали повторный обвал и откапывали мужчину.

После осмотра медиками пострадавший с множественными травмами был доставлен в больницу.

Нарушение правил эксплуатации печи - это наиболее вероятная причина возгорания в одном из оздоровительных комплексов Минска. ЧП случилось в деревянной бане, которая стояла отдельно от других построек. Огонь серьезно повредил дом и имущество. В результате возгорания пострадавших нет.

14 человек были спасены этой ночью на пожаре в Бресте. Постояльцы одного из общежитий пожаловались на запах жженой пластмассы. Приехавшие спасатели быстро нашли очаг возгорания - в коридоре в одной из комнат был спасен 62-летний мужчина. С сильными термическими ожогами и отправлением продуктами горения он был госпитализирован. Из-за сильного задымления с верхних этажей огнеборцы с помощью защитных масок вывели из здания еще 13 человек, среди них был и годовалый малыш. Причина ЧП пока не установлена.