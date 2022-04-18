ЧП дайджест о происшествиях по линии МЧС

Юрий Шевчук собрал статистку по линии МЧС

Бобруйский р-н

Пожилые супруги погибли на пожаре в своем дачном доме. Несчастный случай произошел в садовом товариществе "Боровинка". После ликвидации ЧП тела двух супругов - мужчины и женщины - обнаружили огнеборцы. Погибшим 75 и 76 лет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка. Не исключено, что ее итогом станет возбуждение уголовного дела.

Молодечненский р-н

На пожаре в Молодечненском районе сосед спас мужчину и женщину. ЧП произошло в квартире многоэтажного дома на улице Гастелло в деревне Носилово. Подразделения МЧС установили, что дым идет из окна на втором этаже. До приезда спасателей сосед вынес на свежий воздух мужчину и женщину. Пострадавшая с отравлением продуктами горения была госпитализирована. Ликвидировали пожар спасатели. В результате происшествия огнем поврежден холодильник и элементы интерьера в комнате. Причина устанавливается.

Гомель

Пожар в общежитии в Гомеле: эвакуированы 40 человек, из них 20 детей. Система «Молния» отправила сообщение на пульт спасателям о сработке сигнализации в пятиэтажном здании в микрорайоне Энергетиков в Гомеле. Из окна на третьем этаже шел густой черный дым. Горела одна из комнат жилого блока. На момент возникновения пожара в общежитии находились 40 человек, из них 20 детей. Все они самостоятельно вышли из здания. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. В результате происшествия повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в жилом блоке.

Причина - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования

Хойникский р-н