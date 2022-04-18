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ЧП дайджест о происшествиях по линии МЧС
Юрий Шевчук собрал статистку по линии МЧС
Бобруйский р-н
Пожилые супруги погибли на пожаре в своем дачном доме. Несчастный случай произошел в садовом товариществе "Боровинка". После ликвидации ЧП тела двух супругов - мужчины и женщины - обнаружили огнеборцы. Погибшим 75 и 76 лет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка. Не исключено, что ее итогом станет возбуждение уголовного дела.
Молодечненский р-н
На пожаре в Молодечненском районе сосед спас мужчину и женщину. ЧП произошло в квартире многоэтажного дома на улице Гастелло в деревне Носилово. Подразделения МЧС установили, что дым идет из окна на втором этаже. До приезда спасателей сосед вынес на свежий воздух мужчину и женщину. Пострадавшая с отравлением продуктами горения была госпитализирована. Ликвидировали пожар спасатели. В результате происшествия огнем поврежден холодильник и элементы интерьера в комнате. Причина устанавливается.
Гомель
Пожар в общежитии в Гомеле: эвакуированы 40 человек, из них 20 детей. Система «Молния» отправила сообщение на пульт спасателям о сработке сигнализации в пятиэтажном здании в микрорайоне Энергетиков в Гомеле. Из окна на третьем этаже шел густой черный дым. Горела одна из комнат жилого блока. На момент возникновения пожара в общежитии находились 40 человек, из них 20 детей. Все они самостоятельно вышли из здания. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. В результате происшествия повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в жилом блоке.
Причина - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования
Хойникский р-н
Ребенок получил травмы на пожаре в Хойникском районе. В деревне Дворище горела хозпостройка. Несмотря на то что сарай был полностью охвачен огнем, спасателям удалось ликвидировать пламя. Позже выяснилось, что во время этого пожара пострадал мальчик. Об этом спасателям сообщили медики. Причина возгорания - шалость детей с огнем.
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