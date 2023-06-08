ЧП на комбинате в Светлогорске - СК возбудил уголовное дело

Следователи продолжают работать на месте ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

7 июня на заводе беленой целлюлозы произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения: в этот момент в цеху выпарки скипидара проводили промывку теплообменника.



По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно о трех погибших, которые работали выпарщиками щелоков - эту информацию подтвердили в официальном Telegram-канале Светлогорского райисполкома. Также сообщается, что гендиректор комбината встретился с семьями погибших.

В результате взрыва повреждены металлические обшивки трех резервуаров. Нарушена целостность одного из них. Повреждены соседние строения. По прибытии работники МЧС незамедлительно приступили к аварийно-спасательным работам и разбору элементов строительных конструкций для поиска возможных пострадавших.

