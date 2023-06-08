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ЧП на комбинате в Светлогорске - СК возбудил уголовное дело
Следователи продолжают работать на месте ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.
7 июня на заводе беленой целлюлозы произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения: в этот момент в цеху выпарки скипидара проводили промывку теплообменника.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно о трех погибших, которые работали выпарщиками щелоков - эту информацию подтвердили в официальном Telegram-канале Светлогорского райисполкома. Также сообщается, что гендиректор комбината встретился с семьями погибших.
В результате взрыва повреждены металлические обшивки трех резервуаров. Нарушена целостность одного из них. Повреждены соседние строения. По прибытии работники МЧС незамедлительно приступили к аварийно-спасательным работам и разбору элементов строительных конструкций для поиска возможных пострадавших.
По данным пресс-службы Минздрава, в результате происшествия также пострадали 4 человека. Медицинская помощь оказана бригадами скорой помощи на месте. На месте ЧП работала группа специалистов зонального центра гигиены и эпидемиологии. Угрозы для жизни и здоровья жителей райцентра нет, как и опасности для загрязнения окружающей среды.
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