ЧП в Столбцах. Восстановлена хронология трагических событий в школе

Новые подробности в деле о ЧП в Столбцах. С помощью видеозаписей и показаний свидетелей следователями восстановлена хронология трагических событий в школе. Сейчас правоохранители работают с потерпевшими, которые находятся в больнице. Кроме того, сотрудники СК изучают активность подозреваемого в социальных сетях. Продолжается анализ компьютерной техники и сайтов, которые посещал подросток. Также сегодня стало известно, что подозреваемый отказывается от дачи показаний. Ранее появилась информация, что в рюкзаке у парня обнаружили дымовые шашки, петарды и молоток. Расследование уголовного дела продолжается. Рассматривается вопрос о назначении ряда экспертиз, в том числе и взрывотехнических. Следователи допросят родственников задержанного и учеников. Тем временем занятия в школе в Столбцах сегодня возобновились, но посторонних в здание не пускали. На входе дежурит сотрудник учреждения. Пострадавшие во время нападения ученики чувствуют себя лучше. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.