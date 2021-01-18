Дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Генпрокуратуру

Суммы с большим количеством нулей и серые схемы по отмыванию денег. Все это происходило в одном из крупнейших банков страны. Следователи КГБ анализировали работу организации не один год, отправляли запросы в другие государства и искали подтверждения гипотезам. Все эти нити вели к топ-менеджменту Белгазпромбанка.

Итак, что же известно на данный момент в этом громком уголовном деле?

Это Кирилл Бадей и его бывший шеф, экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, на очной ставке. Летом 2020 года были задержаны топ-менеджеры банка - действующие и бывшие. В числе прочего им вменялось получение взяток в особо крупном размере. А также отмывание денег, полученных преступным путем.

Компания "ПриватЛизинг", используя деньги Белгазпормбанка и его клиентов, занималась торговлей в рассрочку. Правда, с одним большим но.







О долях откатов говорит Дмитрий Кузьмич, экс заместитель председателя правления Белгазпромбанка.





То есть следствие утверждает: банкиры обложили данью предпринимателей, бизнес которых напрямую зависел от кредитных ресурсов банка. Преступные деньги тщательно скрывались, а затем отмывались через серые схемы. Когда 4 года назад банком заинтересовались контролирующие органы, схему пришлось упростить. Деньги передавали прямо в кабинетах Белгазпромбанка.

Компетентными органами доводилась информация о том, что экс-банкир обладает недвижимостью класса люкс на популярных заграничных курортах. Стоимость апартаментов может доходить до сотен тысяч долларов. Например, сообщалось о масштабной резиденции в деревне Мочаны (это уже в Беларуси), имеющей отношения к Бабарико. Если судить по информации, которая просочилась в СМИ, то преступная схема, связанная с получением взяток топ-менеджментом Белгазпромбанка, существовала более 10 лет.





В октябре 2020 года в Комитете госбезопасности заявили, что материалы уголовного дела предъявлены обвиняемым для ознакомления. Все фигуранты и их защитники его изучили. Сам за себя говорит тот факт, что все обвиняемые (за исключением Бабарико) не заявили каких-либо ходатайств, то есть согласились с предъявленными обвинениями. Известно также, что задержанные топ-менеджеры банка сотрудничали со следствием, но опять же за исключением Виктора Бабарико.

Семеро из восьми обвиняемых остаются под стражей. В их числе Виктор Бабарико. Со стороны его защитников и отдельных граждан неоднократно звучали призывы изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на личное поручительство. Такая мера действительно предусмотрена законом: заслуживающие доверия граждане выступают гарантами того, что обвиняемый не скроется от суда. Владимир Цеслер, Светлана Алексиевич и другие приходили в КГБ подать ходатайство. Правда, доверие к поручителям Бабарико сомнительное: почти все они в последнее время сами сбежали из страны.