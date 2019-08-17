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Дерзкое ограбление ювелирного магазина в центре Минска

Несколько часов назад двое неизвестных ворвались в ювелирный магазин, который находится на улице Киселева. Неизвестные похитили драгоценности, после чего скрылись. Сейчас на месте находится наша съемочная группа.

Вся информация к этой минуте - у Карины Пашковой (видео).

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