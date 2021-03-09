Детское кресло помогло избежать серьезных травм во время ДТП на МКАД

Детское кресло помогло избежать серьезных травм во время дорожно-транспортного происшествия на МКАД. Сегодня утром грузовик МАЗ наехал на микроавтобус Mercedes, который вынужденно остановился в крайней правой полосе - в машине закончилось топливо. В салоне микроавтобуса находился пятилетний мальчик. Он получил незначительные травмы, поскольку был пристегнут в автокресле. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости перевозить детей в специальных удерживающих устройствах.