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Девушка-мотоциклист попала в ДТП на проспекте Независимости
Сегодня в Минске прошли кратковременные осадки. Известно, что именно в начале дождя дорожное покрытие особенно опасное. Возможно, это и стало причиной ДТП, в которое попала девушка-мотоциклист на проспекте Независимости в Минске. Эти кадры нам прислали очевидцы буквально час назад. На месте происшествия работает ГАИ, обстоятельства ДТП выясняются. Пострадавшую доставили в больницу.
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