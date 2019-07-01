Девушка-мотоциклист попала в ДТП на проспекте Независимости

Сегодня в Минске прошли кратковременные осадки. Известно, что именно в начале дождя дорожное покрытие особенно опасное. Возможно, это и стало причиной ДТП, в которое попала девушка-мотоциклист на проспекте Независимости в Минске. Эти кадры нам прислали очевидцы буквально час назад. На месте происшествия работает ГАИ, обстоятельства ДТП выясняются. Пострадавшую доставили в больницу.