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Девять единиц спецтехники тушили пожар в производственном цеху в Борисове

Там загорелись материалы для произвоства ватина. Всего 10 тонн сырья. На момент возгорания людей в здании не было. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства возникновения пожара выясняют специалисты. 

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