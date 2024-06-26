Девятилетний мальчик утонул в Кобринском районе

25 июня в искусственном водоеме в деревне Магдалин Кобринского района утонул 9-летний мальчик. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, пишет sb.by.



По предварительной информации, днем школьник предложил друзьям искупаться, однако те отказались и мальчик поехал один. Через пару часов его велосипед и вещи товарищи обнаружили на берегу водоема. О том, что мальчик пропал, ребята незамедлительно сообщили его старшему брату. Тело подростка из воды извлекли водолазы местного РОЧС.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что водоем, в котором утонул школьник, не предназначендля купания. Более того, девятилетний мальчик не умел плавать.



Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели школьника.



Фото:скриншот видео СК