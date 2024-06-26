3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Девятилетний мальчик утонул в Кобринском районе
25 июня в искусственном водоеме в деревне Магдалин Кобринского района утонул 9-летний мальчик. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, пишет sb.by.
По предварительной информации, днем школьник предложил друзьям искупаться, однако те отказались и мальчик поехал один. Через пару часов его велосипед и вещи товарищи обнаружили на берегу водоема. О том, что мальчик пропал, ребята незамедлительно сообщили его старшему брату. Тело подростка из воды извлекли водолазы местного РОЧС.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что водоем, в котором утонул школьник, не предназначендля купания. Более того, девятилетний мальчик не умел плавать.
Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели школьника.
Фото:скриншот видео СК
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все