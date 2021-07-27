ДФР выявил рекордные скрытые заработки у строительных компаний Бреста

Зарплата в конвертах, вторая серия. Как мы уже рассказывали, Департамент финансовых расследований выявил рекордные скрытые заработки. На этот раз в поле зрения финансовой милиции попали строительные компании Бреста. Чтобы занизить страховые взносы, руководители двух фирм больше года выплачивали серую и белую зарплаты. Минимальные начисления на карту, остальное - в конверт без отражения по бухгалтерскому и налоговому учетам.

Сумму ущерба подсчитали в Департаменте финансовых расследований. Что грозит за такие схемы, узнал Владимир Королев.

Строили объекты в Минске, здесь же многих работников и опрашивали. О том, что в будущем серая зарплата занизит строителям пенсию, думать не хотелось. Не отказываться же от денег.

Арендовал машину, покатался и еще в наваре остался. В столице расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего ранее не судимого минчанина. Как выяснили в милиции, он воровал катализаторы из прокатного транспорта. Потом продавал их. Вероятно, надеялся остаться незамеченным. Однако фокус не получился.



