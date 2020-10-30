Диверсия на ЖД: неизвестные замкнули металлическим проводом пару рельсов

Следствие разбирается в обстоятельствах ЧП на железной дороге, возбуждено уголовное дело. Неизвестные накануне в Кобринском районе замкнули металлическим проводом пару рельсов, чем вывели из строя средство сигнализации. В итоге она сработала внештатно. А это уже привело к незапланированной остановке поезда "Барановичи - Брест". Как отмечено в сообщении СК, после остановки поезда неизвестный злоумышленник, открыв кран, развоздушил тормозную систему поезда, приведя тем самым в непригодное для эксплуатации состояние. Такая диверсия остановила сразу несколько поездов. Поиском неизвестного занимается и милиция, и следствие.