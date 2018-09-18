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До 15 лет тюрьмы с конфискацией может грозить бывшим топ-менеджерам БелАЗа
18.09.2018
15:43
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Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
6 часов назад
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20 часов назад
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24 часа назад
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29.10.2024
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3 часа назад
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3 часа назад
В Минск прибывают гости конференции по евразийской безопасности - ожидается около 600 человек
4 часа назад
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3 часа назад
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4 часа назад
Разработку новых форм и методов противодействия современным угрозам обсуждают в Минске
7 часов назад
Вступил в силу приговор по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти в Беларуси
8 часов назад
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ВТБ (Беларусь) в 1,6 раза увеличил число привлеченных вкладов
7 часов назад
Узнали, где строят первый в мире завод по выпуску летающих автомобилей
8 часов назад
В Беларуси с ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Расскажем, на сколько
9 часов назад
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29.10.2024
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Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
2 часа назад
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3 часа назад
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1 час назад
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4 часа назад
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