ЧПЗона X

Дорожный экстремизм

А это кадры настоящего беспредела на дорогах. Когда те, кто блокирует проезжую часть, не думают ни о собственной, ни о безопасности других. Якобы исключительно мирные протесты выливаются в уличный экстремизм.

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