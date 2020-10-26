Дорожный трафик парализовала авария на проспекте Дзержинского

Одна из аварий произошла утром на проспекте Дзержинского. Как сообщает ГАИ, 45-летний водитель «тойоты» при развороте не уступил дорогу встречному «опелю», который ехал на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения "опель" перевернулся и вылетел на разделительную зону. Пострадавших нет.