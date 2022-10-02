ЧПЗона X

ДТП на улице Макаенка в Минске

ДТП на улице Макаенка в Минске

На улице Макаенка сломан дорожный забор. Подробности выясняются.

Фото:ATN_NEWS

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все