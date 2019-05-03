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ДТП на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ленина

Столкнулись два автомобиля Hyundai, двое пострадавших, в одной из машин от удара сработали подушки безопасности. Видео ГАИ.

А лопнувшая шина едва не стала причиной трагедии на дороге Гродно - Минск.

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