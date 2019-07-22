ДТП на столичной улице Жилуновича

Водитель "ситроена" не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, вылетел за пределы проезжей части, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате аварии никто не пострадал. После медицинского осмотра было установлено, что 36-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.



