ДТП на трассе Минск - Мядель. Согласно предварительной информации, водитель "мерседеса" не справился с управлением

. Водитель "мерседеса" на российских номерах вчера вечером двигался из столицы и, согласно предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "тойотой". Погибли на месте все, кто был в "тойоте", - водитель и двое пассажиров. Водитель "мерседеса" не пострадал, его жена и двое детей 9 и 17 лет с травмами в больнице.