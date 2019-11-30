ДТП под Молодечно с участием пассажирского МАЗа и микроавтобуса

Авария произошла сегодня около 8:20 на 15 километре автодороги Молодечно - Воложин. По предварительной информации, 31-летний водитель Citroën выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом Молодечно - Подлесная.







Водители с различными травмами госпитализированы. 16 пассажиров МАЗа не пострадали и на другом автобусе были доставлены к месту следования.



На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и ГАИ.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

