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ДТП под Речицей. Столкнулись туристический автобус и МАЗ: есть пострадавшие
ДТП в Речицком районе с участием пассажирского автобуса и грузовика. Один человек остается в больнице, остальные отпущены домой. Авария случилась утром. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля, перестраиваясь с полосы разгона, не убедился в безопасном маневре и не предоставил преимущество автобусу, который двигался в попутном направлении. От удара обе машины оказались в кювете.
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