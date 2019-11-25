ДТП под Речицей. Столкнулись туристический автобус и МАЗ: есть пострадавшие

ДТП в Речицком районе с участием пассажирского автобуса и грузовика. Один человек остается в больнице, остальные отпущены домой. Авария случилась утром. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля, перестраиваясь с полосы разгона, не убедился в безопасном маневре и не предоставил преимущество автобусу, который двигался в попутном направлении. От удара обе машины оказались в кювете.