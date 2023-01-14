ДТП под Сморгонью - водитель легковушки погиб

Сообщение о ДТП с тяжелыми последствиями на перекрестке автодорог Р95 Лынтупы - Свирь - Крево - Гольшаны и Р106 Молодечно - Сморгонь поступило в 7:20. Предварительно установлено, что 40-летний житель Минска двигался на Renault со стороны агрогородка Крево. На перекрестке с объездной вблизи Сморгони он выезжал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности. В результате водитель легковушки столкнулся с грузовиком Mercedes Benz, который двигался по главной дороге. Удар пришелся в сторону водителя, который через короткое время скончался от полученных травм.

