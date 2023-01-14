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ДТП под Сморгонью - водитель легковушки погиб
В Сморгонском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. Об этомпишет БелТА со ссылкой наУВД Гродненского облисполкома.
Сообщение о ДТП с тяжелыми последствиями на перекрестке автодорог Р95 Лынтупы - Свирь - Крево - Гольшаны и Р106 Молодечно - Сморгонь поступило в 7:20. Предварительно установлено, что 40-летний житель Минска двигался на Renault со стороны агрогородка Крево. На перекрестке с объездной вблизи Сморгони он выезжал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности. В результате водитель легковушки столкнулся с грузовиком Mercedes Benz, который двигался по главной дороге. Удар пришелся в сторону водителя, который через короткое время скончался от полученных травм.
В легковом автомобиле на пассажирском месте находился 46-летний житель Минска. Он с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Водитель грузовика, уроженец Витебской области, травм не получил.
Фото:УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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