ЧПЗона X

ДТП с гражданами Беларуси на трассе в Смоленской области

ДТП с гражданами Беларуси на трассе в Смоленской области

Пассажирский микроавтобус с гражданами Беларуси столкнулся с грузовиком на трассе М1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии.


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все