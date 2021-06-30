ДТП с участием мотоциклистов произошли в Минске и Солигорске

В ДТП на проспекте Победителей в Минске пострадал мотоциклист. Авария произошла сегодня утром. На месте работали сотрудники ГАИ.

В Солигорске мотоциклист погиб в аварии. Следственный комитет возбудил уголовное дело. ДТП случилось на улице Заслонова. Водитель "фольксвагена" разворачивался, когда с микроавтобусом столкнулся мотоцикл "ямаха", он ехал в попутном направлении. За рулем - 24-летний местный житель. Его отвезли в больницу, но парень скончался. В отношении водителя микроавтобуса возбудили уголовное дело.