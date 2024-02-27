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ДТП со смертельным исходом, задержание бесправника-угонщика - обзор происшествий на дорогах Беларуси
Жлобин
ДТП со смертельным исходом произошло в Жлобине. По информации ГАИ, водитель Audi80 ехал по ул. Козлова и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по зебре.
В результате аварии 73-летняя пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу, где спустя время скончалась.
Житковичский район
Еще один человек погиб в ДТП в Житковичском районе. Шофер грузовика ГАЗ на трассе Минск - Микашевичи сбил велосипедиста, который ехал по автомагистрали.
В результате сильного удара 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.
По предварительной информации, велосипедист был выпившим и ехал по полосе в попутном направлении, что запрещено.
Буда-Кошелевский район
В Буда-Кошелевском районе водитель автомобиля Mercedes-Benz на трассе не уступил дорогу МАЗу и спровоцировал аварию. Это случилось на пересечении автодорог Р38 и М8. При выезде со второстепенной на главную водитель микроавтобуса не убедился в безопасности маневра и подрезал самосвал. Шофер грузовика не успел затормозить и врезался в Mercedes. В результате ДТП предполагаемый виновник с травмами был доставлен в больницу.
Минск
В Минске Volkswagen проехал на красный и спровоцировал ДТП - есть пострадавшие. По предварительной информации, 43-летний водитель на пересечении проспекта Независимости и улицы Волгоградской выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai. Эта машина ехала на зеленый со стороны улицы Макаенка. От удара седан несколько раз развернуло, и он влетел в столб. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в больницу.
Гомель
Нетрезвого угонщика, да еще и без прав задержали инспекторы ДПС в Гомеле. Водителя GeelyAtlas сотрудники Госавтоинспекции остановили возле автомойки по ул.Героев Подпольщиков. Приехали они туда не случайно, а по сигналу людей, которых смутил вид выпившего шофера. Как позже выяснилось, за рулем кроссовера оказался 40-летний местный житель. Он действительно имел явные признаки алкогольного опьянения, а на просьбу инспектора предъявить документы ответил, что при себе их нет и что он вовсе не управлял этим автомобилем. Медосвидетельствование показало в выдыхаемом воздухе нарушителя более 3,5 промилле алкоголя. Также правоохранители выяснили, что фигурант взял машину без разрешения собственника. За угон в отношении него было возбуждено уголовное дело.
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