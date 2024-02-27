ДТП со смертельным исходом, задержание бесправника-угонщика - обзор происшествий на дорогах Беларуси

Жлобин

ДТП со смертельным исходом произошло в Жлобине. По информации ГАИ, водитель Audi80 ехал по ул. Козлова и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по зебре.

В результате аварии 73-летняя пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу, где спустя время скончалась.

Житковичский район

Еще один человек погиб в ДТП в Житковичском районе. Шофер грузовика ГАЗ на трассе Минск - Микашевичи сбил велосипедиста, который ехал по автомагистрали.

В результате сильного удара 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, велосипедист был выпившим и ехал по полосе в попутном направлении, что запрещено.

Буда-Кошелевский район

В Буда-Кошелевском районе водитель автомобиля Mercedes-Benz на трассе не уступил дорогу МАЗу и спровоцировал аварию. Это случилось на пересечении автодорог Р38 и М8. При выезде со второстепенной на главную водитель микроавтобуса не убедился в безопасности маневра и подрезал самосвал. Шофер грузовика не успел затормозить и врезался в Mercedes. В результате ДТП предполагаемый виновник с травмами был доставлен в больницу.

Минск

В Минске Volkswagen проехал на красный и спровоцировал ДТП - есть пострадавшие. По предварительной информации, 43-летний водитель на пересечении проспекта Независимости и улицы Волгоградской выскочил на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai. Эта машина ехала на зеленый со стороны улицы Макаенка. От удара седан несколько раз развернуло, и он влетел в столб. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в больницу.

Гомель