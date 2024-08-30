ДТП в Минске: автомобиль перевернулся на полосу встречного движения

В Минске в результате ДТП перевернулся автомобиль, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, в четверг, 29 августа, около 21.06 25-летний водитель автомобиля Honda вблизи дома №87 по ул. Притыцкого не справился с управлением, совершив наезд на бордюрный камень и разделительное ограждение, после чего автомобиль перевернулся на полосу встречного движения.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил технические повреждения. Установлено, что у данного транспортного средства отсутствовал допуск на участие в дорожном движении.