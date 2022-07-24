24 июля около пяти часов вечера 30-летняя женщина за рулем автомобиля"Тойота" при съезде с путепровода со стороны проспекта Независимости на улицу Московскую не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с автомобилем "Фольксваген", сообщает БелТА.



В результате ДТП два пассажира "тойоты", а также пассажир "фольксвагена" были доставлены в медицинское учреждение. На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.