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ДТП в Минске. Три пассажирки в больнице с травмами различной степени тяжести, две в реанимации

Три пассажирки БМВ находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, при этом две помещены в отделение реанимации. Таков результат крупного ДТП в Минске. Около полудня на улице Московской столкнулись 4 автомобиля. Предварительно, БМВ с компанией молодежи, которая ехала в направлении центра города, вынесло на встречную полосу. Столкновение произошло с "субару", "мерседесом" и "фольксвагеном". На место инцидента выехали сотрудники МЧС, медики, ДПС, следователи и эксперты. Один из потоков оказался буквально заблокирован, образовался крупный затор.
По версии очевидцев, водитель БМВ превысил скорость и потерял управление. Предварительно, он был трезв. Что стало истинной причиной аварии, выясняют специалисты.

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