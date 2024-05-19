ЧПЗона X

ДТП в Минском районе - автомобили загорелись, оба водителя погибли на месте

ДТП в Минском районе - автомобили загорелись, оба водителя погибли на месте

В Минском районе столкнулись два автомобиля. В ДТП погибли два человека, пишет БЕЛТА.

Авария произошла вечером 18 мая на автодороге М4 Минск - Могилев, неподалеку от поселка Привольный Минского района. По предварительным сведениям, 33-летний водитель автомобиля Toyota двигался по встречной полосе, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault под управлением 32-летнего жителя Минска.

В результате столкновения обе машины загорелись. Водители погибли на месте происшествия.

Фото:МВД

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все