ДТП в Минском районе - автомобили загорелись, оба водителя погибли на месте

В Минском районе столкнулись два автомобиля. В ДТП погибли два человека, пишет БЕЛТА.



Авария произошла вечером 18 мая на автодороге М4 Минск - Могилев, неподалеку от поселка Привольный Минского района. По предварительным сведениям, 33-летний водитель автомобиля Toyota двигался по встречной полосе, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault под управлением 32-летнего жителя Минска.



В результате столкновения обе машины загорелись. Водители погибли на месте происшествия.



Фото:МВД