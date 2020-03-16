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ДТП в Солигорском районе. Потребовалась помощь спасателей
В Солигорском районе столкнулись два легковых автомобиля - "Рено" и "Опель". Водителя последнего извлекли сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента. Мужчина госпитализирован. Также доставлен в больницу и ребенок 2008 года рождения - пассажир "Опеля". Водитель второго авто - "Рено" - не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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