ДТП в Солигорском районе. Потребовалась помощь спасателей

В Солигорском районе столкнулись два легковых автомобиля - "Рено" и "Опель". Водителя последнего извлекли сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента. Мужчина госпитализирован. Также доставлен в больницу и ребенок 2008 года рождения - пассажир "Опеля". Водитель второго авто - "Рено" - не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.