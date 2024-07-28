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ДТП в Вилейском районе - пострадали беременная женщина и четырехлетняя девочка

ДТП в Вилейском районе - пострадали беременная женщина и четырехлетняя девочка

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Вилейском районе пострадали беременная женщина и четырехлетняя девочка, пишет БЕЛТА.

28 июля около 12 часов дня вблизи поселка Партизанский Вилейского района произошло ДТП. Столкнулись автобус, перевозивший детей, и легковой автомобиль.

По информации специалистов Минского областного центра скорой медицинской помощи, медицинские работники осмотрели 11 детей, попавших в аварию. После осмотра их в сопровождении родителей отпустили домой.

В легковом автомобиле пострадала беременная женщина. С предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, закрытая травма живота, перелом головки левой локтевой кости и рваная рана голени" она доставлена в Минскую городскую больницу №5.

Еще одна пострадавшая, девочка 2020 года рождения, после осмотра отправлена на амбулаторное лечение.

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