Два человека едва не стали жертвами рыбалки в Пуховичском районе

Сразу два человека едва не стали жертвами подледной рыбалки в Пуховичском районе. Сообщение спасателям поступило утром от очевидцев. Уже на месте у водоема в агрогородке Новоселки подразделения МЧС на расстоянии 30 м от берега (а толщина льда всего 5 см) заметили двух мужчин. Они удерживались на поверхности льда.

Бригада медиков отвезла рыбаков в больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение". И это еще не все. В тот же день 2 декабря водолазы ОСВОДа спасли мужчину, который провалился под лед уже на Смолевичском водохранилище. Все же напомним, что выходить сейчас на лед опасно для жизни. Минимально безопасная толщина льда 7-10 см.