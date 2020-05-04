Два человека погибли на пожаре в Бобруйском районе

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Точная причина ЧП еще выясняется. Сообщение о возгорании дачного дома поступило ночью. Когда на место приехали спасатели, стихия захватила постройку. Крыша обрушилась. Позже под конструкциями обнаружили два тела. По предварительной информации следователей, это 63-летний хозяин жилища и его товарищ.