ЧПЗона X

Два человека погибли на пожаре в Борисовском районе

Горел дом в деревне Новоселки. Жертвами огня стали 90-летняя женщина и ее 65-летний сын. Пламя охватило не только деревянный дом, но и хозпостройки. Для выяснения причины ЧП назначена пожарно-техническая экспертиза. Возможно, возгорание спровоцировала неисправность печного отопления.

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