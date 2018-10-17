Два человека погибли на пожаре в Борисовском районе

Горел дом в деревне Новоселки. Жертвами огня стали 90-летняя женщина и ее 65-летний сын. Пламя охватило не только деревянный дом, но и хозпостройки. Для выяснения причины ЧП назначена пожарно-техническая экспертиза. Возможно, возгорание спровоцировала неисправность печного отопления.