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Два человека погибли в аварии в Столбцовском районе
Предварительно установлено, что 37-летний водитель "рено" не справился с управлением, машину занесло, после она опрокинулась. В результате происшествия 26-летний пассажир и 14-летний сын водителя получили травмы. А сам водитель и его пятилетний сын от полученных травм погибли. Известно, что никто на момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности, а погибший мальчик находился без автокресла, хотя оно было в багажнике. Причины трагедии выясняются.
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