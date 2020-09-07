Два человека погибли в аварии в Столбцовском районе

Предварительно установлено, что 37-летний водитель "рено" не справился с управлением, машину занесло, после она опрокинулась. В результате происшествия 26-летний пассажир и 14-летний сын водителя получили травмы. А сам водитель и его пятилетний сын от полученных травм погибли. Известно, что никто на момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности, а погибший мальчик находился без автокресла, хотя оно было в багажнике. Причины трагедии выясняются.