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Два человека пострадали во время аварии в Минске с участием мотоцикла

Легковой автомобиль поворачивал налево на столичной улице Богдановича. В этот момент байкер двигался в попутном направлении и врезался в авто. В результате столкновения оба водители госпитализированы.

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