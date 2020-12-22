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Два года лишения свободы за блокировку движения
Сегодня суд Ленинского района Минска огласил решение по уголовному делу в отношении ранее судимой Ольги Класковской. На скамье подсудимых оказались и двое парней. Все трое участвовали в беспорядках 13 октября на проспекте Рокоссовского в Минске - перекрывали движение транспорта.
Ольга Класковская известна не только в Беларуси, но и в Швеции. Там ее обвиняли в покушении на убийство мужа, шведского гражданина. Бывший супруг Класковской утверждал, что женщина набросилась на него с ножом, пока он спал. Нашу соотечественницу неоднократно отправляли на психиатрическую экспертизу. В итоге европейский суд осудил ее на 7 лет лишения свободы. В 2017 она вернулась на родину.
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