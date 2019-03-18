Две аварии с участием трамваев. За прошедшие выходные в столице в результате столкновения с общественным транспортом на пересечении улиц Cвердлова и Ульяновской водитель "Мицубиси" с травмами госпитализирован. Из-за дорожно-транспортного происшествия более чем на час остановилось трамвайное движение. Кто нарушил правила и проехал на красный, выясняется.



Аналогичная авария и на Козлова. Там в результате столкновения трамвая и легкового автомобиля никто не пострадал.