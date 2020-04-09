Движение на Игуменском тракте в Минске было сегодня затруднено из-за аварии

Водитель автомобиля Volkswagen при повороте налево на Прушинских не дал преимущество автомобилю BMW, который двигался со стороны МКАД. Водитель BMW доставлен в больницу. Автомобили получили механические повреждения. В ГАИ напоминают о необходимости быть максимально внимательными при управлении автотранспортам.



