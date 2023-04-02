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Двое мужчин перевернулись на лодке в Чечерском районе - одного спасти не удалось

Двое мужчин перевернулись на лодке в Чечерском районе - одного спасти не удалось

Вечером 1 апреля на реке Сож вблизи агрогородка Отор произошло ЧП, пишет sb.by.

В центр оперативного управления районного отдела по ЧС поступил звонок от местного жителя. Тот сообщил, что слышит крики о помощи тонущих людей. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место происшествия.По прибытии было установлено, что крики доносятся с противоположной стороны реки.

"При обследовании акватории группой спасенияна водах были обнаружены перевернутая лодка и двое мужчин. Один из них находился в бессознательном состоянии. Работниками МЧС с помощью спасательной доски и лодки обоих извлекли из воды. Спасен мужчина 1970 года рождения, которого с диагнозом "общее переохлаждение" доставили в больницу. Сотрудникислужбы медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия по спасению его товарища 1971 года рождения, к сожалению, вернуть к жизни его не удалось",- рассказал подробности официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Егор Пасканный.

Фото:pixabay.com

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