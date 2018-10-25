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Двое продавцов оружия задержаны оперативниками ГУБОП
Установлено, что неработающие жители в начале сентября в Дубровенском районе продали самодельный пистолет с глушителем и пистолет "Беретта". Неработающие жители Орши за пистолет ТТ и револьвер системы Нагана выручили 1200 долларов. Тем временем МВД и налоговая продолжают активную работу по декриминализации Оршанского района.
СК возбудил уголовное дело по статье "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Известно, что ранее один из подозреваемых был судим за торговлю людьми.
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