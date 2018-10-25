Двое продавцов оружия задержаны оперативниками ГУБОП

Установлено, что неработающие жители в начале сентября в Дубровенском районе продали самодельный пистолет с глушителем и пистолет "Беретта". Неработающие жители Орши за пистолет ТТ и револьвер системы Нагана выручили 1200 долларов. Тем временем МВД и налоговая продолжают активную работу по декриминализации Оршанского района.