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Двое сотрудников милиции погибли в ДТП в Новогрудском районе - подробности случившегося
Смертельное ДТП, унесшее жизни двух участковых инспекторов милиции Ленинского РОВД Гродно, произошло утром в пятницу, 27 января, на 69-м километре автодороги Р5 Барановичи - Новогрудок - Ивьепишет sb.by.
В результате случившегося погибли 45-летний и 42-летний пассажиры Lada. Еще три человека получили травмы, с которыми их госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.
Следователи областного управления и центрального аппарата ведомства работают на месте аварии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК.
Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 (0152) 72-40-40 и 8 (033) 621-15-35.
"Руководство и личный состав МВД глубоко скорбят по поводу трагической гибели коллег и выражают искренние соболезнования родным и близким сотрудников", - отметили в МВД.
Фото:МВД Беларуси
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