Предстанут перед судом за подготовку к массовым беспорядкам и публичное оскорбление президента Беларуси и двое жителей Новогрудка. Как рассказали в Генпрокуратуре, один из обвиняемых с июня по 9 августа в Кореличах, Новогрудке, а также в Лидском и Дятловском районах провел ряд встреч для подбора и подготовки кандидатов к участию в митингах. Следствию известно, что во время собраний фигурант сообщал о необходимых действиях 10 августа. В планах были поджоги административных зданий и милицейских авто, сопротивление силовикам, а также блокировка дорог. Довести дело до финала у мужчины не вышло, был задержан.