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"Эколайнс" выясняет причины, которые привели к ДТП в Украине
Компания-перевозчик "Эколайнс" выясняет причины, которые привели к ДТП в Украине с белорусскими туристами.
Около шести утра, в 135 км от Киева, автобус оказался в кювете. Это был регулярный международный рейс по маршруту Минск - Бобруйск - Мозырь - Киев - Одесса. По одной из версий, водитель уснул за рулем. Это подтверждают и очевидцы аварии.
Как рассказал нашему агентству ее директор Павел Куценко, пострадавшие продолжили путь - им был предоставлен новый автобус.
Отметим, в автобусе находилось 47 пассажиров, в том числе 20 детей - представители футбольной команды - 7-8-ми лет и три члена экипажа.
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