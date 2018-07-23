Компания-перевозчик "Эколайнс" выясняет причины, которые привели к ДТП в Украине с белорусскими туристами.

Около шести утра, в 135 км от Киева, автобус оказался в кювете. Это был регулярный международный рейс по маршруту Минск - Бобруйск - Мозырь - Киев - Одесса. По одной из версий, водитель уснул за рулем. Это подтверждают и очевидцы аварии.

Как рассказал нашему агентству ее директор Павел Куценко, пострадавшие продолжили путь - им был предоставлен новый автобус.