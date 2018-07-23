ЧПЗона X

"Эколайнс" выясняет причины, которые привели к ДТП в Украине

Компания-перевозчик "Эколайнс" выясняет причины, которые привели к ДТП в Украине с белорусскими туристами.

Около шести утра, в 135 км от Киева, автобус оказался в кювете. Это был регулярный международный рейс по маршруту Минск - Бобруйск - Мозырь - Киев - Одесса. По одной из версий, водитель уснул за рулем. Это подтверждают и очевидцы аварии.

Как рассказал нашему агентству ее директор Павел Куценко, пострадавшие продолжили путь - им был предоставлен новый автобус.

Отметим, в автобусе находилось 47 пассажиров, в том числе 20 детей - представители футбольной команды - 7-8-ми лет и три члена экипажа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все