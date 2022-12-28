Фура врезалась в опору моста на трассе М1 и загорелась - водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 28 декабря около 5 часов утра. На 80-м км трассы у съезда на автодорогу Р2 Столбцы - Кобрин грузовой автомобиль DAF выехал на разделительную полосу и врезался в опору моста. Машина загорелась. Водитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, он уснул за рулем.