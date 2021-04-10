ГАИ и СК разбираются в обстоятельствах ДТП на ул. Тростенецкой в Минске

Смертельная авария в Минске. Сегодня на улице Тростенецкой погиб байкер. По предварительной информации, водитель за рулем "мицубиси", поворачивая налево, не уступил движение мотоциклу. На месте ДТП работают следователи и дорожная милиция - они разбираются в обстоятельствах трагедии.