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ГАИ и СК разбираются в обстоятельствах ДТП на ул. Тростенецкой в Минске

Смертельная авария в Минске. Сегодня на улице Тростенецкой погиб байкер. По предварительной информации, водитель за рулем "мицубиси", поворачивая налево, не уступил движение мотоциклу. На месте ДТП работают следователи и дорожная милиция - они разбираются в обстоятельствах трагедии.

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