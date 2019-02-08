Генеральный директор Минского завода шестерен задержан с поличным при получении взятки

По информации МВД, операцию провели накануне оперативники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Сообщается, что 20 тысяч евро топ-менеджер получил от представителя иностранной коммерческой структуры. Причем произошла передача незаконного вознаграждения прямо в рабочем кабинете. Деньги подозреваемый получил за своевременное исполнение заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование, которое проходило в рамках госпрограммы модернизации важнейших промышленных предприятий. Также милиции удалось выяснить, что в 2018 году гендиректор завода уже неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сейчас правоохранители устанавливают весь круг коррупционных связей задержанного. В отношении управляющего возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение".