Генпрокуратура подтвердила задержание директора БелОМО, а бизнесмен Арбузов просит Президента освободить его от уголовной ответственности. Об этом сегодня заявил генпрокурор Беларуси во время итоговой коллегии ведомства. Статья, по которой задержан глава холдинга, не сообщается. По словам Александра Конюка, не стоит торопиться и принимать преждевременных решений. Что касается Виталия Арбузова, то стало известно, что он написал обращение Главе государства по статье "Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением".